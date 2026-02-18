Πρεστιάνι: Από «χρυσό παιδί» της Μπενφίκα στο μάτι του κυκλώνα μέσα σε ένα βράδυ

Στα 20 του χρόνια, μέσα σε ένα και μόνο βράδυ, ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι είδε τη φήμη του να εκτοξεύεται -όχι επειδή πέτυχε χατ-τρικ στη League Phase του Champions League, αλλά εξαιτίας των κατηγοριών για ρατσιστικά σχόλια που διατύπωσαν εις βάρος του ο Βινίσιους και ο Μπαπέ.

Μέχρι τώρα, η επαγγελματική του πορεία δεν είχε σημαδευτεί από εντυπωσιακά επιτεύγματα, παρότι παρουσιαζόταν επί χρόνια ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του. Μετά τις καταγγελίες, όμως, ο νεαρός Αργεντινός επιθετικός της Μπενφίκα είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη.

