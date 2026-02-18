Πρεστιάνι: Από «χρυσό παιδί» της Μπενφίκα στο μάτι του κυκλώνα μέσα σε ένα βράδυ

Στα 20 του χρόνια, μέσα σε ένα και μόνο βράδυ, ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι είδε τη φήμη του να εκτοξεύεται -όχι επειδή πέτυχε χατ-τρικ στη League Phase του Champions League, αλλά εξαιτίας των κατηγοριών για ρατσιστικά σχόλια που διατύπωσαν εις βάρος του ο Βινίσιους και ο Μπαπέ.
Μέχρι τώρα, η επαγγελματική του πορεία δεν είχε σημαδευτεί από εντυπωσιακά επιτεύγματα, παρότι παρουσιαζόταν επί χρόνια ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του. Μετά τις καταγγελίες, όμως, ο νεαρός Αργεντινός επιθετικός της Μπενφίκα είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χάρτη.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.