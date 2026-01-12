Προ των πυλών το NBA Europe - Οι αποτιμήσεις του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων

Στη νέα λίγκα που βρίσκεται προ των πυλών, η οποία θα προκύψει από την σύμπραξη των NBA και FIBA και φιλοδοξεί να προσελκύσει νέους επενδυτές, με την διοργανώτρια αρχή του αμερικανικού πρωταθλήματος μπάσκετ να στοχεύει σε αποτιμήσεις ομάδων έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια, αναφέρεται το Bloomberg.

