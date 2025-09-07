Προκλητική ατάκα του προπονητή του Ισραήλ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ίσως χρειαστεί… M16»

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για το Ισραήλ λόγω των συνεχών βομβαρδισμών του στη Γάζα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας μπάσκετ, Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι, επέλεξε να αστειευτεί –μάλλον ατυχώς– αναφορικά με τον τρόπο που η ομάδα του θα επιχειρήσει να σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Λίγες ώρες πριν από τον κρίσιμο αγώνα για τη φάση των «16» του Eurobasket απέναντι στην Ελλάδα, ο Μπέιτ Χαλάμι μίλησε για την αναμέτρηση, ενώ σχολίασε με χιούμορ –που εύκολα μπορεί να θεωρηθεί ατυχές ή και προκλητικό– ότι «ο ευκολότερος τρόπος να τον σταματήσουμε είναι… με ένα M16».

Ισραήλ: Οι δηλώσεις του προπονητή

«Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, καθώς έχουμε καιρό να φτάσουμε στη φάση των “16”. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ δυνατή ομάδα και θα δώσουμε το 100% με πίστη στις δυνατότητές μας. Θα πρέπει να παίξουμε πολύ έξυπνα και –το σημαντικότερο– σκληρά στην άμυνα. Το μπάσκετ έχει αλλάξει, γίνεται όλο και πιο physical και χωρίς αυτή την ένταση δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου και στο ομαδικό μας πνεύμα.» όπως μεταδίδει η ισραηλινή Haaretz.

Σε ερώτηση για το πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, απάντησε: «Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να φέρουμε ένα… M16. Αυτός θα είναι ο ευκολότερος τρόπος.»