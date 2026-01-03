Προμηθέας - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην Πάτρα συνεχίζεται σήμερα Σάββατο η 13η αγωνιστική στη Stoixman GBL, της πρώτης μέσα στο 2026. Στις 18:15 αρχίζει η αναμέτρηση Προμηθέας - ΑΕΚ που θα κρίνει την τετράδα στο φινάλε του πρώτου γύρου και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο Προμηθέας Πάτρας προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη επί του Περιστερίου που ήταν η τρίτη διαδοχική του στο Πρωτάθλημα. Μέσα από αυτό το παιχνίδι ο Αντώνης Καραγιαννίδης έγινε 10ος σε αγώνες (με 56 ξεπέρασε Φαγιέ, Τσαϊρέλη και Λούντζη), 3ος σε επιθετικά ριμπάουντ (με 119 ξεπέρασε τον Τζεράι Γκραντ) και 7ος σε συνολικά ριμπάουντ (με 268 ξεπέρασε τον Χρήστο Σαλούστρο) ενώ έγινε ο 22ος που έφτασε τους 300+ πόντους με την αχαϊκή ομάδα.

Η ΑΕΚ προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες επί της Μυκόνου εκτός και του Άρη εντός έδρας, παιχνίδια στα οποία είχε το ίδιο αμυντικό παθητικό (76). Με νίκη στο παιχνίδι της Πάτρας, η «Ένωση» θα φτάσει τις πέντε εκτός έδρας επιτυχίες στον πρώτο γύρο κάτι που έκανε για τελευταία φορά πριν από 10 χρόνια. Ήταν στην περίοδο 2015-16 όταν μέτρησε, ως φιλοξενούμενη, πέντε νίκες σε έξι παιχνίδια του πρώτου γύρου. Είχε νικήσει κατά σειρά το Λαύριο, τον Κόροιβο, την Κηφισιά, τον Κολοσσό και τον Αρκαδικό ενώ ηττήθηκε μόνο από τον Ολυμπιακό.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Μύκονος - ΠΑΟΚ 15:45

Προμηθέας - ΑΕΚ 18:15

Ηρακλής - Περιστέρι 18:15

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Κολοσσός - Μαρούσι 13:00

Άρης - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 16:00

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 11-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-2

4. ΑΕΚ 7-4

5. Προμηθέας 6-5

6. Άρης 5-6

7. Μύκονος 5-6

8. Περιστέρι 5-6

---------------------------

9. Ηρακλής 5-6

10. Καρδίτσα 4-7

11. Μαρούσι 2-9

12. Κολοσσός 2-9

---------------------------

13. Πανιώνιος 1-11