Προμηθέας - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην Πάτρα ανοίγει η αυλαία της 16ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL, εκεί που ο Προμηθέας υποδέχεται τον Άρη σε ένα παιχνίδι με φόντο τα πλέι οφ. Η αναμέτρηση Προμηθέας - Άρης κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το κανάλι ΕΡΤ2 Σπορ.

Ο Προμηθέας Πάτρας δεν έχει πανηγυρίσει ακόμη μία νίκη στο 2026, αφού στις πρώτες ημέρες του μέτρησε τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια Πρωταθλήματος, σερί το οποίο τον ανάγκασε να υποχωρήσει στο 6-8. Κοινοί παρανομαστές των αγώνων του με την ΑΕΚ, το Μαρούσι και τον Πανιώνιο ήταν ότι δέχτηκε 90+ πόντους και ότι δεν έφτασε ούτε το 28% στα τρίποντα.

Ο Άρης επιστρέφει στη δράση της Stoiximan GBL δεδομένου ότι δεν αγωνίστηκε το προηγούμενο σαββατοκύριακο λόγω της υποχρέωσης του στο Κύπελλο. Πριν από αυτήν έδωσε τέλος στο μικρό σερί των δύο ηττών του, με την εντός έδρας επικράτηση επί του Ηρακλή. Μακριά από το Nick Galis Hall οι «κίτρινοι» έχασαν τα τέσσερα από τα έξι παιχνίδια τους αφού τα κατάφεραν μόνο στις έδρες του Πανιωνίου και του Ηρακλή. Είναι αξιοσημείωτο ότι στις προηγούμενες οχτώ σεζόν, μόνο μία φορά ξεπέρασαν τις τρεις εκτός έδρας νίκες στην κανονική περίοδο (στο 2023-24 είχαν ρεκόρ 5-6 ως φιλοξενούμενοι).

Το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

Προμηθέας - Άρης 16:00

Μύκονος - Ηρακλής 16:00

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 18:15

Περιστέρι - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Κολοσσός - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Μαρούσι 16:00

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 28 β.

2. Παναθηναϊκός 27

3. ΑΕΚ 24

4. ΠΑΟΚ 22*

5. Προμηθέας 20

6. Μύκονος 20

7. Άρης 19*

8. Ηρακλής 19*

-------------------------

9. Καρδίτσα 18

10. Περιστέρι 18*

11. Κολοσσός 18

12. Μαρούσι 17

13. Πανιώνιος 17

* Με παιχνίδι λιγότερο

