Προμηθέας - Ολυμπιακός 64-88: Πέρασε από την Πάτρα και συνεχίζει αήττητος

Ο Ολυμπιακός νίκησε στην Πάτρα τον Προμηθέα με 88-64 και έκανε το 7/7.

Προμηθέας - Ολυμπιακός 64-88: Στην κορυφή της Stoximan GBL συνεχίζει ο Ολυμπιακός που επικράτησε και στην Πάτρα, του Προμηθέα, και έκανε το 7/7 στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν από την αρχή της αναμέτρησης προβάδισμα στο σκορ και δεν κινδύνεψαν σε κανένα σημείο του αγώνα. Ο Σάσα Βεζένκοφ με 18 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών που είχαν ακόμη τον Σέιμπεν Λι με 15 πόντους και τον Άλεκ Πίτερς με 14. Για τον Προμηθέα ο Κένταλ Κόλεμαν τελείωσε με 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 12-19, 23-45, 46-68, 64-88.

