Προμηθέας - Ολυμπιακός 64-88: Πέρασε από την Πάτρα και συνεχίζει αήττητος

Προμηθέας - Ολυμπιακός 64-88: Στην κορυφή της Stoximan GBL συνεχίζει ο Ολυμπιακός που επικράτησε και στην Πάτρα, του Προμηθέα, και έκανε το 7/7 στο φετινό πρωτάθλημα.
Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν από την αρχή της αναμέτρησης προβάδισμα στο σκορ και δεν κινδύνεψαν σε κανένα σημείο του αγώνα. Ο Σάσα Βεζένκοφ με 18 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών που είχαν ακόμη τον Σέιμπεν Λι με 15 πόντους και τον Άλεκ Πίτερς με 14. Για τον Προμηθέα ο Κένταλ Κόλεμαν τελείωσε με 11 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 12-19, 23-45, 46-68, 64-88.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- Διέλυσαν κάθε έννοια marketing: 7 προϊόντα που παραμένουν ίδια εδώ και δεκαετίες
- «Δάγκωσε» και την Βρισηίδα Ανδριώτου το κύκλωμα απατεώνων: Το απαξιωτικό σχόλιο για την ηλικία του υπαρχηγού
- «Αρπάχτηκαν» στον αέρα Ποσειδώνας και Δήμαρχος Ηλιούπολης για φθορές σε παιδική χαρά
- Συνέντευξη Τύπου Αλαφούζου: Τι ώρα είναι και πού θα μεταδοθεί - Οι δημοσιογράφοι που συμμετέχουν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.