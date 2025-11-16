Προμηθέας - Ολυμπιακός LIVE από την Πάτρα για το μπάσκετ

Στην Πάτρα, απέναντι στον Προμηθέα, δοκιμάζεται ο πρωτοπόρος της Stoiximan GBL, Ολυμπιακός. Προμηθέας - Ολυμπιακός LIVE στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η αχαϊκή ομάδα προέρχεται από δύο νίκες, εκείνες επί της Καρδίτσας εντός και του Κολοσσού εκτός έδρας. Οι «ερυθρόλευκοι» από την πλευρά τους παραμένουν αήττητοι έχοντας κάνει το 6/6 και συνδυάζοντας μάλιστα, τρεις από αυτές τις νίκες με «100άρα» ενώ οι υπόλοιπες ομάδες έχουν συνολικά δύο.

Την ίδια στιγμή αναμένεται ένα πολύ ξεχωριστό επίτευγμα από τον Γιώργο Μπαρτζώκα καθώς θα γίνει ο 2ος σε αγώνες Πρωταθλήματος, στον πάγκο του Ολυμπιακού από καταβολής Α’ Εθνικής, από το 1963-64. Ο 60χρονος κόουτς θα βρεθεί στην άκρη του την Κυριακή για 205η φορά και θα ξεπεράσει τον αείμνηστο Φαίδωνα Ματθαίου.



