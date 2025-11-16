Μετά από την ήττα του στο Μιλάνο για την Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Πάτρα για τον αγώνα με τον Προμηθέα, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Προμηθέας - Ολυμπιακός στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 Σπορ.
Η αχαϊκή ομάδα προέρχεται από δύο νίκες, εκείνες επί της Καρδίτσας εντός και του Κολοσσού εκτός έδρας. Οι «ερυθρόλευκοι» από την πλευρά τους παραμένουν αήττητοι έχοντας κάνει το 6/6 και συνδυάζοντας μάλιστα, τρεις από αυτές τις νίκες με «100άρα» ενώ οι υπόλοιπες ομάδες έχουν συνολικά δύο.
Την ίδια στιγμή αναμένεται ένα πολύ ξεχωριστό επίτευγμα από τον Γιώργο Μπαρτζώκα καθώς θα γίνει ο 2ος σε αγώνες Πρωταθλήματος, στον πάγκο του Ολυμπιακού από καταβολής Α’ Εθνικής, από το 1963-64. Ο 60χρονος κόουτς θα βρεθεί στην άκρη του την Κυριακή για 205η φορά και θα ξεπεράσει τον αείμνηστο Φαίδωνα Ματθαίου.
