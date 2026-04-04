Προμηθέας - Παναθηναϊκός LIVE από την Πάτρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Ο Προμηθέας υποδέχεται σήμερα τον Παναθηναϊκός στο «Δ. Τόφαλος» για την 24η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Προμηθέας - Παναθηναϊκός LIVE στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Παρότι προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες από τον Κολοσσό εντός και τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, έχοντας πλέον μόνο μία νίκη σε 10 παιχνίδια Πρωταθλήματος εντός του 2026, ο Προμηθέας Πάτρας εξακολουθεί να ελπίζει στην παρουσία του στα playoffs. Σε αυτό το διάστημα των 10 αγώνων πάντως, δέχτηκε τρεις «100άρες» ενώ είχε παθητικό 95,9 πόντων.
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό που οριστικοποίησε την παρουσία του στη 2η θέση της κανονικής περιόδου. Ήταν η 5η στην οποία υποχρεώθηκε και η δεύτερη στην έδρα του, κάτι που είχε να συμβεί 27 χρόνια αφού στην κανονική περίοδο της σεζόν 1999-2000 είχε ρεκόρ 11-2 ως γηπεδούχος. Οι «πράσινοι» πάντως έφτασαν επτά φορές στην κατάκτηση του τίτλου παρότι δεν είχαν το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας (1999, 2000, 2009, 2011, 2013, 2017, 2019).
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.