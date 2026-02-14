Προμηθέας - Περιστέρι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Στην Πάτρα ανοίγει η αυλαία της 19ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL, εκεί που ο Προμηθέας αναζητά την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα υποδεχόμενος το Περιστέρι. Η αναμέτρηση Προμηθέας - Περιστέρι, κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ERTSPORTS 3.

Ο Προμηθέας Πάτρας εξακολουθεί να αγνοεί τη νίκη μέσα στο 2026 αφού η τελευταία του ήταν στις 28 Δεκεμβρίου επί του Περιστερίου και το σερί του έχει φτάσει στις πέντε ήττες. Ένα τέτοιο έκανε και στην περσινή σεζόν από τις 19 Ιανουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου 2025 (15η-19η αγωνιστική).

Το Περιστέρι προέρχεται από την επικράτηση επί του Ηρακλή, παιχνίδι μέσα από το οποίο ο Ουΐλιαμ Κάριους έγραψε ιστορία με κλεψίματα. Είχε επτά και ισοφάρισε την κορυφαία επίδοση των «κυανοκίτρινων» στη Stoiximan GBL, αφού τόσα είχαν ακόμη ο Άγγελος Κορωνιός στις 18 Σεπτεμβρίου 1993 (Απόλλων Πάτρας-Περιστέρι) και ο Βαγγέλης Μάντζαρης στις 24 Οκτωβρίου 2010 (Κολοσσός-Περιστέρι).

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστική

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Προμηθέας - Περιστέρι 16:00

Μύκονος - Άρης 16:00

Ηρακλής - Ολυμπιακός 16:00

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 18:15

Μαρούσι - Καρδίτσα 18:15

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός - Κολοσσός 13:00

Ρεπό: Πανιώνιος

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 17-0

2. Παναθηναϊκός 15-8

3. ΑΕΚ 12-4

4. ΠΑΟΚ 11-4

5. Άρης 8-7

6. Ηρακλής 7-9

7. Περιστέρι 7-9

8. Μύκονος 7-9

--------------------------

9. Προμηθέας 6-10

10. Πανιώνιος 5-12

11. Καρδίτσα 4-13

12. Κολοσσός 4-13

--------------------------

13. Μαρούσι 3-14