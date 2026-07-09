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Προμηθέας: Τι σημαίνει η ανάκληση του πιστοποιητικού σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ

Η απόφαση της ΕΕΑ για την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του Προμηθέα περνά πλέον στον Αθλητικό Δικαστή, ο οποίος θα κληθεί να αποφασίσει την ποινή για την ομάδα.

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Προμηθέας Πάτρας
Παίκτες του Προμηθέα | Eurokinissi/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ
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Η ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού φέρνει ραγδαίες εξελίξεις τόσο για την ΚΑΕ Προμηθέας όσο και για τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Η ΕΕΑ αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ομάδας της Πάτρας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, ενώ παράλληλα προχώρησε στην ανάκληση των αποφάσεων με τις οποίες είχαν εγκριθεί το 2020 οι μεταβιβάσεις των μετοχικών ποσοστών της ΚΑΕ. 

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