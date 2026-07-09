Εξαφάνιση στην Αρτέμιδα: «Δεν φαντάζομαι να με ακούει, είτε την έχουν απαγάγει, είτε είναι νεκρή», λέει ο σύζυγος

Την πεποίθησή του ότι η σύζυγός του Γιου Τινγκ είτε έχει απαχθεί, είτε είναι νεκρή εξέφρασε ο Βασίλης Καραβασίλης μιλώντας στην εκπομπή Live You όταν η Μαρία Αναστασοπούλου τον ρώτησε τι θα ήθελε να της πει αν τους ακούει.

«Δεν πιστεύω να με ακούει αυτή τη στιγμή. Με την έννοια ότι είτε την έχουν απαγάγει, είτε αν είναι εν ζωή λογικό είναι να μην έχει πρόσβαση. Το σενάριο της απαγωγής είναι μια μικρή πιθανότητα το σενάριο της απαγωγής. Από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί πτώμα, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να είναι εν ζωή, απλά το κίνητρο για μια τέτοιου είδους απαγωγή είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο που κάποιος δεν έχει ζητήσει λεφτά», είπε ο σύζυγος της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας.

Υπενθυμίζεται ότι η Γιου Τινγκ εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και 50 ημέρες. «Πάντως εμείς ευχόμαστε η γυναίκα να είναι εν ζωή, αυτή είναι η ελπίδα που έχουμε όλοι», επισήμανε ο Μαρία Αναστασοπούλου εμφανώς αιφνιασμένη από τη δήλωση αυτή, πριν επικοινωνήσει μέσω σημειώματος με τον συνάδελφό της.

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Λίγο αργότερα, ο Άρης Πορτοσάλτε απηύθυνε στον κ. Καραβασίλη την ερώτηση: «Εσείς έχετε την αίσθηση ότι δεν είναι εν ζωή η σύζυγός σας;».

Απαντώντας, ο Βασίλης Καραβασίλης απάντησε: «Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ενδείξεις ούτε προς τη μια ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Λείπουν αρκετές πληροφορίες. Δεν ξέρουμε το τελικό σημείο».

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος ρώτησε αν αυτή είναι μια αγωνία που έχει εκφράσει στην αστυνομία. «Η αστυνομία ξέρει το έργο της. Είναι συγκεκριμένη η περίπτωση. Ψάχνουν έναν άνθρωπο που έχει εξαφανιστεί με ορισμένες προϋποθέσεις», ανέφερε ο Βασίλης Καραβασίλης.

Και λίγο αργότερα σημείωσε: «Αποκλείεται να έχει φύγει με τη δική της βούληση 100% από το σπίτι. Δεν μας προβλημάτιζε κάτι. Δεν υπήρχε κάτι περίεργο».