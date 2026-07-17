Προπονητής Χαλ: «Κλεισμένος κατά 95% ο Τζολάκης, απομένουν μόνο οι υπογραφές»

Προς Premier League οδεύει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης! Ο Έλληνας γκολκίπερ έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από την Αγγλία και τον θαυμαστό κόσμο του αγγλικού πρωταθλήματος, με τη Χαλ τελικά να παρουσιάζεται ως το μεγάλο φαβορί για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τα παραπάνω αποκάλυψε ο προπονητής των Τίγρεων, Σεργκέι Γιακίροβιτς, ο οποίος σε συνέντευξή του τόνισε πως η μεταγραφή του Έλληνα γκολκίπερ είναι κατά 95% κλεισμένη.

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