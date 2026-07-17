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Προπονητής Χαλ: «Κλεισμένος κατά 95% ο Τζολάκης, απομένουν μόνο οι υπογραφές»

Κλεισμένη κατά 95% θεωρείται η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη στη Χαλ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο προπονητής της ομάδας, Σεργκέι Γιακίροβιτς.

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Κωνσταντίνος Τζολάκης
Ο Τζολάκης σε προπόνηση του Ολυμπιακού | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
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Προς Premier League οδεύει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης! Ο Έλληνας γκολκίπερ έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από την Αγγλία και τον θαυμαστό κόσμο του αγγλικού πρωταθλήματος, με τη Χαλ τελικά να παρουσιάζεται ως το μεγάλο φαβορί για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τα παραπάνω αποκάλυψε ο προπονητής των Τίγρεων, Σεργκέι Γιακίροβιτς, ο οποίος σε συνέντευξή του τόνισε πως η μεταγραφή του Έλληνα γκολκίπερ είναι κατά 95% κλεισμένη.

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