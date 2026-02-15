Προπονητής του Βιρτζίνια Τεκ στο Gazzetta: «O Αβδάλας θα φτάσει πολύ ψηλά!»

Βγαίνοντας στον πηγαιμό για το παγωμένο Μπλάκσμπεργκ – μία πόλη 45 χιλιάδων κατοίκων στο δυτικό άκρο της Βιρτζίνια – μου ήταν πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι η πεδινή διαδρομή, θα ήταν πολύ πιο ευχάριστη από τον ίδιο τον προορισμό.
Λίγο οι χιονισμένες δασικές εκτάσεις στις πλαγιές των βουνών, εκατέρωθεν του αυτοκινητόδρομου και λίγο ο ζεστός ήλιος στο μεγαλύτερο διάστημα του ταξιδιού, κατέστησαν την οδήγηση σκέτη απόλαυση! Μέχρι να συναντήσουμε τις πρώτες πινακίδες που πληροφορούν τον επισκέπτη ότι πλησιάζει σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αμερικής.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- «Δε μασάω, θα πέσω κάτω αλλά θα του αλλάξω τα φώτα»: Γιώργος Γεράρδος, ο άνθρωπος που έφτιαξε το Πλαίσιο από 14 τετραγωνικά
- Αδελφοκτονία στην Κρήτη: Μετά από καυγά σκότωσε τον αδελφό του - Νέες πληροφορίες για τον δράστη
- 5 τηλεοπτικά ζευγάρια που σήμερα θα παρακαλούσαμε να έχουν χωρίσει
- Αγγελία από τις λίγες: Οικογένεια ζητά παιδαγωγό για τα παιδιά της με μισθό... 185.000 ευρώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.