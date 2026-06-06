Πρώτη θέση στο Grand Prix: Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την Μαράια από το Μονακό

Τις καλοκαιρινές του διακοπές στο Μονακό απολαμβάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τις τελευταίες ημέρες, με τη σύζυγό του Μαράια Ριντλσπρίγκερ, όπως έκανε γνωστό μέσα από ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

O Greek Freak, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια φωτογραφία από τις κατατακτήριες του Grand Prix στο Μόντε Κάρλο, όπου παρευρέθηκε μαζί με την σύζυγό του, Μαράια.

Στην εν λόγω φωτογραφία οι δυό τους φαίνονται να ποζάρουν χαμογελαστοί πάνω στο ανοιχτό πούλμαν που τους έκανε βόλτα στο σιρκουί.