Ψηφίσατε: Αυτός θα πάρει το πρωτάθλημα της Super League!

Με το νέο πρωτάθλημα της Stoiximan Super League να έχει ήδη ξεκινήσει, οι αναγνώστες του Gazzetta ψήφισαν ποια ομάδα βλέπουν ως φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου της σεζόν 2025-26.

Πάνω από 6.700 φίλαθλοι συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Gazzetta για το ποιος θα κατακτήσει φέτος τη Stoiximan Super League. Ο Ολυμπιακός πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα με 34% (2.310 ψήφοι), επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί. Ο Παναθηναϊκός ακολούθησε με 24% (1.601), δείχνοντας πως παραμένει στο κάδρο. Η έκπληξη όμως ήρθε από τον Άρη, που συγκέντρωσε το 19% (1.290) και βρέθηκε τρίτος, πάνω από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ! Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 15% (972), ενώ η ΑΕΚ, με μόλις 8% (530), φαίνεται να ξεκινά τη σεζόν με λιγότερη εμπιστοσύνη από τον κόσμο.

