Ψηφίστε στο poll του Gazzetta: Ποιος θα σηκώσει τη EuroLeague στην Αθήνα;

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο Final Four της Euroleague για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η πολυνίκης του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης θα παλέψει για τον 12ο τίτλο της ιστορίας της, η Φενέρμπαχτσε θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι, ενώ η Βαλένθια θα ταξιδέψει στην Αθήνα με την ταμπέλα της πρωτάρας, έχοντας αφήσει εκτός ημιτελικών τον οικοδεσπότη Παναθηναϊκό.
Οι τέσσερις ομάδες θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο Final Four της EuroLeague, το οποίο επιστρέφει στην Αθήνα έπειτα από το 2007, και ο πρωταθλητής Ευρώπης θα αναδειχθεί στο glass floor του T-Center.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Όταν η Antigoni τραγούδησε σε ηλικία 9 ετών Άννα Βίσση μπροστά στην «Απόλυτη»
- Ηλιούπολη: Η κατάσταση της 17χρονης και οι συμβουλές των ειδικών για την ψυχική θωράκιση των εφήβων
- Akylas: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη ως queer αγόρι με bullying, χωρίς χρήματα και διασυνδέσεις»
- Τραμπ: «Η Κίνα δεν θα στείλει όπλα στο Ιράν» - Αποκαλύψεις για τις συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.