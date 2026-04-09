Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

H ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε (09/04) στο Βαγέκας την Ράγιο Βαγιεκάνο στο πρώτο ματς των «8» του Conference League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2 και τον ΑΝΤ1.

Η Ένωση, μετά τον θρίαμβο στο «Καραϊσκάκης» επί του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα που την καθιστά πρώτο φαβορί για την κατάκτησή του, στρέφει το βλέμμα της στην ευρωπαϊκή πρόκληση.

Η ομάδα του Νίκολιτς ταξίδεψε στη Μαδρίτη με πίστη για ένα θετικό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια την επόμενη εβδομάδα.