Ρεάλ Μαδρίτης: Άνετη επανεκλογή για Πέρεθ, προανήγγειλε Μουρίνιο

Νέος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης είναι... ξανά ο Φλορεντίνο Πέρεθ, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (8/6).
Ο 79χρονος επιχειρηματίας και επί σειρά ετών «κεφαλή» των Μαδριλένων επανεξελέγη με σχετική άνεση, αφού κατέλαβε το 65% των ψήφων, έναντι του 35% που πήρε ο αντίπαλός του, Ενρίκε Ρικέλμε και θα καθίσει στο... θρόνο έως το 2030.
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