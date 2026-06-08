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Ρεάλ Μαδρίτης: Άνετη επανεκλογή για Πέρεθ, προανήγγειλε Μουρίνιο

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ επανεξελέγη πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2030 και έκανε την... προαναγγελία του Ζοσέ Μουρίνιο.

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Φλορεντίνο Πέρεθ
Ο Φλορεντίνο Πέρεθ | AP IMAGES
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Νέος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης είναι... ξανά ο Φλορεντίνο Πέρεθ, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (8/6).

Ο 79χρονος επιχειρηματίας και επί σειρά ετών «κεφαλή» των Μαδριλένων επανεξελέγη με σχετική άνεση, αφού κατέλαβε το 65% των ψήφων, έναντι του 35% που πήρε ο αντίπαλός του, Ενρίκε Ρικέλμε και θα καθίσει στο... θρόνο έως το 2030.

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