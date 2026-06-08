Ρεάλ Μαδρίτης: Άνετη επανεκλογή για Πέρεθ, προανήγγειλε Μουρίνιο

Νέος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης είναι... ξανά ο Φλορεντίνο Πέρεθ, μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (8/6).

Ο 79χρονος επιχειρηματίας και επί σειρά ετών «κεφαλή» των Μαδριλένων επανεξελέγη με σχετική άνεση, αφού κατέλαβε το 65% των ψήφων, έναντι του 35% που πήρε ο αντίπαλός του, Ενρίκε Ρικέλμε και θα καθίσει στο... θρόνο έως το 2030.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr