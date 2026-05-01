Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μία νίκη μακριά από το Final Four

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν άφησε περιθώριο αμφισβήτησης στη Χάποελ Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 102-75 και κάνοντας το 2-0 στη σειρά με τους Ισραηλινούς. Ο Φακούντο Καμπάτσο ηγήθηκε της «Βασίλισσας» που βρίσκεται μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague.

Οι Μαδριλένοι ανέβασαν την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους, απέναντι στη Χάποελ που δεν έβγαλε αντίδραση.

Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Όπως επισημαίνει το gazzetta.gr, το δίδυμο των Φακούντο Καμπάτσο–Μάριο Χεζόνια ηγήθηκε της Ρεάλ στα πρώτα λεπτά του αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, σημειώνοντας όλους τους πόντους των γηπεδούχων, που μείωσαν σε 13-16 στο 5'. Ο Νταν Οτούρου διαμόρφωσε το 17-21, ωστόσο η «Βασίλισσα» πέτυχε επτά συνεχόμενους πόντους και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά στο σκορ με 24-21, σουτάροντας 4/9 τρίποντα και μοιράζοντας έξι ασίστ χωρίς λάθος.

Στη συνέχεια, ο Μαλεντόν ευστόχησε πίσω από τα 6.75 μ. για το 33-26, ωστόσο η Χάποελ Τελ Αβίβ έκανε σερί 8-0 για το 33-34, προηγήθηκε ξανά με το τρίποντο του Μπλέικνι (36-37, 18') και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 40-42. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βρήκε λύσεις με τους Καμπάτσο και Φελίζ, ενώ ο Τσούμα Οκέκε ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα, κάνοντας το 63-51 στο 27'.

Μάλιστα, η Ρεάλ προηγήθηκε με +15, με 2/2 βολές του Μαλεντόν, λίγο πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου, απέναντι στη Χάποελ, που παραδόθηκε στον ρυθμό των Ισπανών. Ο Χεζόνια έκανε το 90-68 στα 4:20 πριν από το τέλος, ενώ οι Blancos έφτασαν στη νίκη με 102-75, κάνοντας το 2-0.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 40-42, 73-62, 102-75.