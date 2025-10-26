Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έξαλλος ο Βινίσιους, έγινε αλλαγή και πήγε απευθείας στα αποδυτήρια με... γαλλικά!

Ο Τσάμπι Αλόνσο επέλεξε να αντικαταστήσει τον Βινίσιους στο 72ο λεπτό του Clasico, αλλά ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρεάλ δεν... εκτίμησε ιδιαίτερα την απόφαση του προπονητή του.

Εικόνες που δεν τιμούν τον Βινίσιους Ζούνιορ και σίγουρα δεν θα αρέσουν και στον Τσάμπι Αλόνσο. Στο 72ο λεπτό του ντέρμπι και με το σκορ στο 2-1 υπέρ της απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ο προπονητής Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να τον κάνει αλλαγή και να περάσει στη θέση του τον Ροντρίγκο, όμως ο Βραζιλιάνος αντέδρασε πολύ άσχημα.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr