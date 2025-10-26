Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έξαλλος ο Βινίσιους, έγινε αλλαγή και πήγε απευθείας στα αποδυτήρια με... γαλλικά!

Ο Τσάμπι Αλόνσο επέλεξε να αντικαταστήσει τον Βινίσιους στο 72ο λεπτό του Clasico, αλλά ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Ρεάλ δεν... εκτίμησε ιδιαίτερα την απόφαση του προπονητή του.
Εικόνες που δεν τιμούν τον Βινίσιους Ζούνιορ και σίγουρα δεν θα αρέσουν και στον Τσάμπι Αλόνσο. Στο 72ο λεπτό του ντέρμπι και με το σκορ στο 2-1 υπέρ της απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ο προπονητής Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να τον κάνει αλλαγή και να περάσει στη θέση του τον Ροντρίγκο, όμως ο Βραζιλιάνος αντέδρασε πολύ άσχημα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
- Έχει 25 μαγαζιά αλλά δηλωμένη μόνο μια μηχανή: Ερωτηματικά με τον ιδιοκτήτη του μπαρ στο Γκάζι
- Αριστεροχουντισμός και σοσιαλισμός: Μια... Ωδή στο Διονύση
- «Χθες έγινε μια τεράστια απρέπεια»: Ο Πέτρος Κωστόπουλος για την κηδεία Σαββόπουλου
- Αν το διαβάσεις, σε έχει ήδη βρει: O «Βασιλίσκος του Roko» και η τρομακτική προφητεία της AI
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.