Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα LIVE το Clasico στην Ισπανία

Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον Μπαρτσελόνα, στο Clasico του ισπανικού αλλά και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα LIVE στις 17:15 από το «Μπερναμπέου» με φόντο την κορυφή της βαθμολογίας.

Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα LIVE

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει επτά από τα τελευταία έντεκα παιχνίδια της στη LaLiga απέναντι στη Μπαρτσελόνα (έχει και 4 ήττες), ισοφαρίζοντας τον ίδιο αριθμό νικών που είχε πετύχει στα προηγούμενα 29 Clásico του πρωταθλήματος.

Η Μπαρτσελόνα μετρά τέσσερις διαδοχικές νίκες απέναντι στη «Βασίλισσα» σε όλες τις διοργανώσεις και έχει την ευκαιρία να πετύχει πέντε συνεχόμενες για δεύτερη φορά στην ιστορία του Clasico μετά το σερί που σημείωσε την περίοδο 2008–2010 υπό τον Πεπ Γκουαρδιόλα.