Ρεάλ Μαδρίτης: Οι κάμερες του «Μπερναμπέου» έπιασαν οπαδό να χαιρετά ναζιστικά

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την αποβολή ενός οπαδού της, ο οποίος προέβη σε ναζιστικό χαιρετισμό στο ματς απέναντι στην Μπενφίκα για το Champions League.
Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα με τους Αετούς, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της ασφάλειας του γηπέδου, η οποία εντόπισε και απομάκρυνε τον συγκεκριμένο οπαδό από τις κερκίδες του «Σαντιάγο Μπερναμπέου».
Η διοίκηση των Μαδριλένων πέραν του ότι επέβαλε μπαν στο συγκεκριμένο άτομο, προχώρησε και σε νομικές διαδικασίες για την οριστική αναστολή της ιδιότητας του ως μέλος της ομάδας.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
