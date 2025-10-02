Μενού

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77: «Έσβησε» επιθετικά και έχασε

Όταν ο Ολυμπιακός σταμάτησε να «πυροβολεί» επιθετικά η Ρεάλ πήρε τα πάνω της και επικράτησε 89-77.

O Ολυμπιακός έχασε τη διάρκεια του στην επίθεση στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, όταν περιορίστηκε στους 8 πόντους και υπέστη την πρώτη ήττα του στην εφετινή Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τη Ρεάλ να σημειώνει την ανατροπή στη Μαδρίτη και με το τελικό 89-77, να ισορροπεί το ρεκόρ της, στη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, σε 1-1.

Τα δεκάλεπτα: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77

Περισσότερα σε λίγο...

 

