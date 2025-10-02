Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 89-77: «Έσβησε» επιθετικά και έχασε

O Ολυμπιακός έχασε τη διάρκεια του στην επίθεση στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, όταν περιορίστηκε στους 8 πόντους και υπέστη την πρώτη ήττα του στην εφετινή Euroleague.
Οι «ερυθρόλευκοι» είδαν τη Ρεάλ να σημειώνει την ανατροπή στη Μαδρίτη και με το τελικό 89-77, να ισορροπεί το ρεκόρ της, στη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, σε 1-1.
Τα δεκάλεπτα: 19-29, 47-53, 64-69, 89-77
Περισσότερα σε λίγο...
