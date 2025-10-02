Μενού

Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ στη Μαδρίτη απόψε (02/10) για τη Euroleague. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Φάση από το ματς Μπασκόνια - Ολυμπιακός | Eurokinissi
Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague απόψε (02/10) με τζάμπολ στις 21:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν τη διοργάνωση με κατοστάρα και νίκη με σκορ 102-96 επί της Μπασκόνια, έχοντας κορυφαίους τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ.

Στην αποστολή βρίσκεται και ο νεοαποκτηθείς Γάλλος γκαρντ Φρανκ Ντιλικινά, ωστόσο είναι δύσκολο να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Οι Μαδριλένοι ηττήθηκαν στην πρεμιέρα από τη Βίρτους στη Μπολόνια με σκορ 74-68.

