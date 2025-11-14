Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός: Ο Φαρίντ χάρισε τη φάση της χρονιάς και ο Σλούκας δεν το πίστευε

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για την 11η αγωνιστική της EuroLeague και στο πρώτο ημίχρονο οι «πράσινοι» έδειξαν την κυριαρχία τους απέναντι στη «Βασίλισσα».
Ο Κένεθ Φαρίντ έδειξε ήδη τα διαπίστευτήρια του απέναντι στην Παρί με το εκπληκτικό του ντεμπούτο με το «τριφύλλι» και συνέχισε το ίδιο δυναμικά κόντρα στη Ρεάλ χαρίζοντας το highlight της αναμέτρησης.
