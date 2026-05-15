Ρεάλ Μαδρίτης: Σε προχωρημένες επαφές με τον Γιούρτσεβεν!

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του Ομέρ Γιούρτσεβεν, σύμφωνα με το BasketNews!

Ο 27χρονος Τούρκος σέντερ, ο οποίος αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό τον Φεβρουάριο και ακολούθως έπαιξε στους Γουόριορς και τη θυγατρική των «Πολεμιστών» στη G-League, αναμένεται να ενταχθεί στους Blancos για το υπόλοιπο της σεζόν, ενισχύοντας τη φροντ λάιν ενόψει των playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος.

