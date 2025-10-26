Μενού

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ρεάλ - Μπαρτσελόνα, σήμερα στη Μαδρίτη στο Clasico που έχει αρχίσει από νωρίς.

Ώρα clasico στην Ισπανία! Ρεάλ - Μπαρτσελόνα, σήμερα στη Μαδρίτη, με το παιχνίδι στο «Μπερναμπέου» να αρχίζει στις 17:15 και να μεταδίδεται από το Novasports 1.

Οι Μαδριλένοι φιγουράρουν στην κορυφή της La Liga με 8 νίκες σε 9 αγωνιστικές,όμως νιώθουν την... καυτή ανάσα της Μπαρτσελόνα που ακολουθεί στη βαθμολογία με μόλις δύο βαθμούς λιγότερους.

O Λαμίν Γιαμάλ φρόντισε να βάλει το...χεράκι του, λέγοντας κατά τη διάρκεια εκπομπής πως η Ρεάλ κλέβει, προκαλώντας φυσικά εκνευρισμό και... πάμπολλα σχόλια εις βάρος του. Σχετικά με αυτή τη δήλωση φυσικά ρωτήθηκε και ο Τσάμπι Αλόνσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το ματς. Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως υπάρχουν αρκετά σχόλια από ανθρώπους των «μπλαουγκράνα», ωστόσο σημασία έχει τι θα συμβεί στο γήπεδο.

