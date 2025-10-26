Ρεάλ - Μπαρτσελόνα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ώρα clasico στην Ισπανία! Ρεάλ - Μπαρτσελόνα, σήμερα στη Μαδρίτη, με το παιχνίδι στο «Μπερναμπέου» να αρχίζει στις 17:15 και να μεταδίδεται από το Novasports 1.
Οι Μαδριλένοι φιγουράρουν στην κορυφή της La Liga με 8 νίκες σε 9 αγωνιστικές,όμως νιώθουν την... καυτή ανάσα της Μπαρτσελόνα που ακολουθεί στη βαθμολογία με μόλις δύο βαθμούς λιγότερους.
O Λαμίν Γιαμάλ φρόντισε να βάλει το...χεράκι του, λέγοντας κατά τη διάρκεια εκπομπής πως η Ρεάλ κλέβει, προκαλώντας φυσικά εκνευρισμό και... πάμπολλα σχόλια εις βάρος του. Σχετικά με αυτή τη δήλωση φυσικά ρωτήθηκε και ο Τσάμπι Αλόνσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για το ματς. Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως υπάρχουν αρκετά σχόλια από ανθρώπους των «μπλαουγκράνα», ωστόσο σημασία έχει τι θα συμβεί στο γήπεδο.
- Γιώργος Σφέτας: «Γυρίζαμε ταινίες καράτε με ένα εκατομμύριο δραχμές»
- Επική ατάκα 17χρονου μεταλά σε Μαζωνάκη: «Μοιάζετε με τον τραγουδιστή των Rammstein»
- Αυτό είναι το πιο τρομακτικό μέρος της Γης, σύμφωνα με τον άνθρωπο που ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο
- Ο κόσμος «αγάπησε» τη Χλόη του First Dates με την αξύριστη μασχάλη: «Φεμινίστρια... μέχρι να έρθει ο λογαριασμός»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.