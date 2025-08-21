Μενού

Ριέκα - ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ριέκα - ΠΑΟΚ απόψε στο πρώτο ματς για τα Play Offs του Europa League.

ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ | Eurokinissi
Στην Κροατία βρίσκεται η αποστολή του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με τη Ριέκα στο πρώτο ματς για τα Play Offs του Europa League. Η αναμέτρηση Ριέκα - ΠΑΟΚ αρχίζει στις 21:45 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το OPEN ενώ θα υπάρχει live και από το gazzetta.gr.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή και τον νεοαποκτηθέντα, Γιώργο Γιακουμάκη. Μέσα θα είναι και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ. Στον αντίποδα εκτός αποστολής θα είναι εκτός του Τάισον που αναμένεται να επιστρέψει μετά την διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων και οι Πέλκας, Σορετίρε.

Ριέκα - ΠΑΟΚ: Η αποστολή του «δικεφάλου»

Η αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τους Κροάτες: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Α.Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Τσάλοφ και Μύθου.

