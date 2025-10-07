Ρίγα - ΑΕΚ 53 - 69: Νίκη για την Ένωση στην πρεμιέρα του BCL

Μπορεί ο Βασιλιάς (ΛεΜπρόν Τζέιμς) να απογοήτευσε με την δεύτερη Decision του με τις προσδοκίες που είχε δημιουργήσει, αλλά από την πλευρά της η Βασίλισσα (ΑΕΚ) δεν έκανε το ίδιο. Η ομάδα του Σάκοτα ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της στο BCL και επικράτησε εύκολα με 69-53 μέσα στη Ρίγα. Bάζει βάσεις πρωτιάς η ΑΕΚ, παίζοντας εξαιρετική άμυνα.

Η Ένωση ήταν διαβασμένη κόντρα στους Λετονούς, βρήκε λύσεις σε άμυνα και επίθεση και έφτασε στη νίκη. Από την πλευρά της ομάδας του Σάκοτα ο Κατσίβελης τελείωσε με 13 πόντους. Ο Φλιώνης είχε 8 πόντους με 5 ριμπάουντ.

Για τους ηττημένους ο Πόρτερ τελείωσε με 16 πόντους, αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να σώσει την ομάδα του από την ήττα.

Ρίγα - ΑΕΚ: Το ματς

Η ΑΕΚ έκανε το τέλειο πρώτο δεκάλεπτο, με τον Κατσίβελη να γράφει το 12-28 με τρίποντο στην τελευταία επίθεση. Η Ρίγα τα έσπαγε από το τρίποντο και σούταρε με 1/7 μέχρι το ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Ο Κατσίβελης με γκολ φάουλ έκανε το 16-31 στο 13'. Ο Κατσίβελης είχε κέφια και με τρίποντο έγραψε το 18-34 στα μέσα της περιόδου. Η Ένωση συνέχισε να ελέγχει την αναμέτρηση και πήγε στο ημίχρονο με το σκορ στο 24-41. Πολύ διαβασμένη η ομάδα του Σάκοτα στα πρώτα 20 λεπτά.

Η Ένωση συνέχισε να κάνει ότι θέλει στο ματς και ο Φλιώνης έγραψε το 28-45 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Αλλά η Ρίγα δεν τα παράταση και έριξε τη διαφορά στους 10 για το 35-45, με τον Λεϊμάνις να πηγαίνει στη γραμμή των βολών και τον Σάκοτα να καλεί timeout. Η Ένωση δεν πτοήθηκε και με τον Κουζμίνσκας έκανε το 40-53 στο 29'.

Ο Πόρτερ μείωσε με 47-60 στο 35', αλλά ο Μπάρτλεϊ απάντησε για το 47-63. Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει και η Ένωση ξεκίνησε με διπλό στο BCL.

Τα δεκάλεπτα: 12-28, 24-41, 40-57, 53-69