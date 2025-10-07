Ρίγα - ΑΕΚ μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Πρεμιέρα τους ομίλους του Basketball Champions League σήμερα με δύο ελληνικές ομάδες, την ΑΕΚ και τον Προμηθέα να είναι οι πρώτες που δοκιμάζονται. Η αναμέτρηση VEF Ρίγα - ΑΕΚ στη Λετονία, θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSports 4.

Νωρίτερα, στις 19:00 θα έχει... πέσει στη μάχη του BCL ο Προμηθέας. Η αναμέτρηση Προμηθέας - Χάιντελμπεργκ είναι η πρώτη χρονικά της φετινής διοργάνωσης, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSports 5.

Την Τετάρτη, θα κάνει ντεμπούτο στη διοργάνωση και η Καρδίτσα, καθώς φιλοξενείται από την Οστάνδη.