Ρίγα - ΑΕΚ μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ρίγα - ΑΕΚ και Προμηθέας - Χάιντελμπεργκ σήμερα για το BCL.

Στιγμιότυπο από τον αγώνα ΑΕΚ - Προμηθέας
Στιγμιότυπο από τον αγώνα ΑΕΚ - Προμηθέας για το Super Cup | Eurokinissi
Πρεμιέρα τους ομίλους του Basketball Champions League σήμερα με δύο ελληνικές ομάδες, την ΑΕΚ και τον Προμηθέα να είναι οι πρώτες που δοκιμάζονται. Η αναμέτρηση VEF Ρίγα - ΑΕΚ στη Λετονία, θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSports 4.

Νωρίτερα, στις 19:00 θα έχει... πέσει στη μάχη του BCL ο Προμηθέας. Η αναμέτρηση Προμηθέας - Χάιντελμπεργκ είναι η πρώτη χρονικά της φετινής διοργάνωσης, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSports 5.

Την Τετάρτη, θα κάνει ντεμπούτο στη διοργάνωση και η Καρδίτσα, καθώς φιλοξενείται από την Οστάνδη.

