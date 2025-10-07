Ρίγα - ΑΕΚ μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Πρεμιέρα τους ομίλους του Basketball Champions League σήμερα με δύο ελληνικές ομάδες, την ΑΕΚ και τον Προμηθέα να είναι οι πρώτες που δοκιμάζονται. Η αναμέτρηση VEF Ρίγα - ΑΕΚ στη Λετονία, θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CosmoteSports 4.
Νωρίτερα, στις 19:00 θα έχει... πέσει στη μάχη του BCL ο Προμηθέας. Η αναμέτρηση Προμηθέας - Χάιντελμπεργκ είναι η πρώτη χρονικά της φετινής διοργάνωσης, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το CosmoteSports 5.
Την Τετάρτη, θα κάνει ντεμπούτο στη διοργάνωση και η Καρδίτσα, καθώς φιλοξενείται από την Οστάνδη.
- Αλέξης Τσίπρας: Ποιοι θα απαρτίζουν την «εκλογική λίστα» - Αγώνας δρόμου για την κάλπη
- Ανάστατη η Χίος: Μαθηματικός αυνανίζεται μπροστά σε συναδέλφους του - Η αστεία δικαιολογία για το παντελόνι
- Ξύλο μέσα σε... σινεμά στον Ρέντη: Πιάστηκαν στα χέρια γιατί έκαναν φασαρία στην ταινία
- Σελέν Ερντέμ: Ο Παναθηναϊκός έχει νέα σταρ στον πάγκο: Ντίβα, φωνακλού και με ψηλοτάκουνες γόβες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.