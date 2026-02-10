Ρίο Φέρντιναντ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Κάποιες φορές χρησιμοποιώ αναπηρικό καροτσάκι»

Ο Ρίο Φέρντιναντ, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην ιστορία της Premier League, αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας από τους τραυματισμούς στην καριέρα του, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί μέχρι και αναπηρικό καροτσάκι κάποιες φορές.
Ο Άγγλος πρώην κεντρικός αμυντικός, ανέφερε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στην πλάτη και πως έκανε χρήση χαπιών και ενέσεων για χρόνια ώστε να παίζει σε αγώνες.
«Έχω πρόβλημα με την πλάτη μου εδώ και πολύ καιρό. Έχω τραυματισμούς που είχα από την καριέρα μου... Έπαιρνα χάπια και ενέσεις για έξι χρόνια για να παίξω αγώνες.
υτό με έχει επηρεάσει.
Έχω κάποιες άσχημες στιγμές πόνου στην πλάτη όπου πρέπει να βρίσκομαι στο νοσοκομείο για μερικές ημέρες ή σε αναπηρικό καροτσάκι για μερικές ημέρες. Είναι τρελό, αλλά εμφανίζεται από το πουθενά».
