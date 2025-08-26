Ρίο Νγκουμόχα: Ο 16χρονος που ξεκίνησε «πόλεμο» Τσέλσι με Λίβερπουλ

Μόλις 16 ετών, ο Ρίο Νγκουμόχα μονοπωλεί τη συζήτηση στο Μέρσεϊσαϊντ όσο και στην υπόλοιπη Αγγλία. Ο πιτσιρίκος που πριν έναν χρόνο ανήκε στην ακαδημία της Τσέλσι, γνώρισε τη Λίβερπουλ με τον πιο θεαματικό τρόπο και μπήκε στη «λίστα προτεραιότητας».

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης κόντρα στη Νιούκαστλ, ο Νγκουμόχα σκόραρε ένα απίστευτο γκολ στο 90+10' κάνοντας το 3-2 για τους «κόκκινους» και ισοφάρισε μάλιστα παλιό ρεκόρ του Γουέιν Ρούνεϊ.

Ο ίδιος έγινε ο δεύτερος 16χρονος που σημειώνει νικητήριο γκολ στην Premier League, μετά τον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2002, αναφέρει το gazzetta.

16 - Rio Ngumoha is the second 16-year-old to score a winning goal in a Premier League game, after Wayne Rooney in October 2002 for Everton vs Arsenal; he is one day older (16 years, 361 days) than Rooney was that day. Entrance. pic.twitter.com/m3rerDZHId — OptaJoe (@OptaJoe) August 25, 2025

Ρίο Νγκουμόχα: Τσακώνονται για τα «μάτια» του

Ο Νγκουμόχα γεννήθηκε το 2008 στο Λονδίνο. Η ποδοσφαιρική του πορεία ξεκίνησε στο Κόμπαμ, το προπονητικό κέντρο της Τσέλσι, όπου γρήγορα ξεχώρισε ως παίκτης με ξεχωριστό ταλέντο και προοπτικές ανέλιξης.

Η αποχώρησή του πέρυσι το καλοκαίρι για το Λίβερπουλ προκάλεσε οργή στους Μπλε, που έκαναν τα πάντα για να τον κρατήσουν. Δεν μπόρεσαν, όμως, να του στερήσουν το δικαίωμα στην επιλογή, με τον νεαρό παίκτη να προαισθάνεται ότι το μέλλον του θα ήταν λαμπρότερο στο Λιμάνι.

Οι Λονδρέζοι, ωστόσο, κράτησαν σκληρή γραμμή απέναντι σε αυτή τη «χασούρα» κι έκτοτε απαγόρευσαν στους σκάουτερς της Λίβερπουλ να βλέπουν αγώνες της ακαδημίας τους.

Τα πρώτα του δείγματα στους «Κόκκινους» τα έδωσε τον περασμένο Ιανουάριο, όταν έγινε ο νεότερος παίκτης που ξεκίνησε βασικός με τη φανέλα της Λίβερπουλ όντας μόλις 16 ετών και 135 ημερών, στο Κύπελλο Αγγλίας απέναντι στην Άκρινγκτον Στάνλεϊ.

Μπορεί να μην σκόραρε τότε, αλλά η παρουσία του έκανε τους φίλους της ομάδας να μιλούν για έναν παίκτη που σίγουρα έχει κάτι ξεχωριστό. Την άποψη αυτή, βέβαια, τη συμμεριζόταν ήδη ο Άρνε Σλοτ.

🚨 Rio Ngumoha 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (𝟮𝟬𝟬𝟴) 𝗕𝗨𝗧𝗘𝗨𝗥 avec Liverpool face à Bilbao… en 2 minutes. 🌟❤️



Et sacré but plein de personnalité. 😱



𝗢𝗻 𝘃𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗹𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝘂𝗶.



pic.twitter.com/NLJHSlMQXp — BeFootball (@_BeFootball) August 4, 2025

Ρίο Νγκουμόχα: H «εκτόξευση»

Μέσα στο καλοκαίρι του 2025, ο Νγκουμόχα μονοπώλησε το ενδιαφέρον στην προετοιμασία της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ. Σκόραρε απέναντι στη Γιοκοχάμα, μοίρασε ασίστ κόντρα στη Μίλαν και πόρθησε την άμυνα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, σκοράροντας μόλις στο δεύτερο λεπτό της φιλικής τους αναμέτρησης.

Όταν, μάλιστα βγήκε από το παιχνίδι το κοινό σηκώθηκε και τον χειροκροτούσε όρθιο, όπως μετέδωσαν τότε τα αγγλικά ΜΜΕ.

Σε κάθε καλοκαιρινό ματς παρουσίασε στοιχεία ενός «ψημένου» μπαλαδόρου, όχι απλώς ενός πιτσιρικά που θέλει να στρέψει τα βλέμματα πάνω του. Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο λόγος που πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τον Ολλανδό κόουτς, που του χάρισε τη Δευτέρα και το ντεμπούτο του στην Premier League.

Μόλις σκόραρε κόντρα στους Magpies, ο Σαλάχ φάνηκε να χαμογελάει σαν περήφανος μεγάλος αδελφός του 16χρονου εξτρέμ, με τον Αιγύπτιο και τον Ρόμπερτσον να είναι από τα πρώτα του βήματα στο πλευρό του και να τον καθοδηγούν ώστε να βρει τα πατήματά του στους Reds.

Η στήριξή τους φάνηκε και στον τρόπου που πανηγύρισαν το γκολ του απέναντι στη Νιούκαστλ.

Ο Νγκουμόχα θεωρείται τώρα το πιο πολλά υποσχόμενο project της Λίβερπουλ, και συγχρόνως η απόδειξη ότι η ακαδημία τους μπορεί να τροφοδοτήσει και τη μεγάλη ομάδα.