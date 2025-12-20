Ρισόν Χολμς: Τι έκανε στην επιστροφή του με τον Ηρακλή

Σαν να μην έλειψε μια ημέρα εμφανίστηκε ο Ρισόν Χολμς στον παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Ηρακλή στο Telekom Center Athens, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Διαβάστε ακόμη: Μπέβερλι: Αυτά έκανε στο ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ

Ο σέντερ του «τριφυλλιού» που επανήλθε μετά από μεγάλο διάστημα λόγω του τραυματισμού του δεν φάνηκε να είναι καθόλου επηρεασμένος. Το αντίθετο θα λέγαμε, έμοιαζε έτοιμος για να κυριαρχήσει στις δυο ρακέτες όπως και έκανε προκαλώντας τα χειροκροτήματα του κόσμου σε αρκετές από τις φάσεις που πρόσφερε στην αναμέτρηση με τον «γηραιό».

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr