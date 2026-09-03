Ριζοσπαστική τομή στην Ισπανία: Καλύπτει την κατάψυξη ωαρίων για τις διεθνείς ποδοσφαιρίστριες

Κορυφαίες αθλήτριες επιλέγουν εδώ και χρόνια, αυτοβούλως να καταψύξουν τα ωάριά τους, είτε όταν βρίσκουν χρόνο ή κατά τη διάρκεια των διακοπών τους είτε ακόμα και όταν αναρρώνουν από ένα χειρουργείο, μεταδίδει η El Pais.

Οι αθλήτριες την στιγμή που βρίσκονται στο ζενίθ της καριέρας τους, καλούνται να αποφασίσουν αν θα θελήσουν να γίνουν μητέρες εκείνη τη στιγμή που τα ωάριά τους είναι υψηλότερης ποιότητας και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εγκυμοσύνης ή αν θα δώσουν κάποια παράταση. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι ότι εθνικές ομάδες, λίγκες και αθλητικοί σύλλογοι αρχίζουν να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τη διαδικασία.

Η Βασιλική Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνίας με κλινική γονιμότητας, προκειμένου να προσφέρει στις παίκτριές της θεραπείες υαλοποίησης (vitrification) ωαρίων, την οποία αναμένεται να ανακοινώσει δημόσια τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, η Ένωση Ισπανών Ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε πρόσφατα συμφωνία συνεργασίας με ιδιωτικό νοσοκομείο, ώστε τα μέλη της να έχουν πρόσβαση στην εμπειρία και τις υπηρεσίες της μονάδας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

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Η πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα που υπέγραψε συμφωνία με κλινική για τέτοιες θεραπείες ήταν η Racing Louisville, από το Κεντάκι, το 2021. Η ομάδα δεσμεύτηκε μάλιστα να καλύπτει τα μελλοντικά έξοδα κρυοσυντήρησης για τις παίκτριες που θα αποχωρούσαν από τον σύλλογο.

Η διαδικασία κοστίζει από 2.320 έως 4.640 ευρώ, ενώ το κόστος των φαρμάκων κυμαίνεται μεταξύ 930 και 1.160 ευρώ και τα έξοδα διατήρησης ανέρχονται περίπου στα 465 ευρώ ετησίως.

Φέτος, η UEFA συνέστησε να «συμπεριληφθούν οι θεραπείες γονιμότητας και αναπαραγωγής στις εργασιακές πολιτικές», ενώ πριν από λίγες εβδομάδες η Chelsea ανακοίνωσε συνεργασία με κλινική, καθώς και τη δημιουργία ενός ταμείου που θα καλύπτει «αξιολογήσεις, θεραπείες και συμβουλευτική».

Η αθλητική καριέρα και το βιολογικό ρολόι

Μια καριέρα στον επαγγελματικό αθλητισμό μπορεί να ξεκινήσει στα 17 και να συνεχιστεί μέχρι τα 35 ή και περισσότερο.

«Στο παρελθόν, το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν βρισκόταν στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα, ούτε υπήρχαν οι υπηρεσίες υποστήριξης που υπάρχουν σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι οι αθλήτριες διαθέτουν πλέον περισσότερους πόρους και, από άποψη απόδοσης, είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι», εξηγεί η Εύα Φερέρ, ειδικός στην αθλητιατρική.

Η Φερέρ, πρώην γιατρός της γυναικείας ομάδας της FC Barcelona και μέλος της ομάδας ειδικών της UEFA για την υγεία των γυναικών, σημειώνει ότι η υαλοποίηση των ωαρίων έχει αρχίσει να συζητείται περισσότερο τα τελευταία δύο χρόνια, εξακολουθεί όμως να αποτελεί σχετικά νέα πρακτική.

«Δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες σχετικά με το πώς η θεραπεία —η ορμονική διέγερση των ωοθηκών— μπορεί να επηρεάσει, για παράδειγμα, τις αρθρώσεις ή τους μαλακούς ιστούς», προσθέτει η Φερέρ. Αυτό επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προσαρμόζεται η προπόνηση, ώστε να αποφεύγονται οι τραυματισμοί.

Επισημαίνει επίσης ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται πρέπει να δηλώνονται στη φόρμα εξαίρεσης για θεραπευτική χρήση (TUE), ώστε η αθλήτρια να μην τιμωρηθεί για παράβαση των κανονισμών περί ντόπινγκ. Παράλληλα, σημειώνει ότι δεν υπάρχει ακόμη πλήρης ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα.

Τον Μάιο, η μεγαλύτερη ένωση επαγγελματιών αθλητών στον κόσμο, η Professional Footballers’ Association στην Αγγλία, ανακοίνωσε συνεργασία με κλινική γονιμότητας για άνδρες και γυναίκες.

Το 2024, η ένωση παικτών στις ΗΠΑ συμφώνησε, στο πλαίσιο της συλλογικής σύμβασης εργασίας, να καλύπτει τα διοικητικά έξοδα ενός παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης και συμβουλευτικής, ενώ η ίδια η θεραπεία καλύπτεται από την ιδιωτική ασφάλιση του κάθε ατόμου.

Στην Ισπανία, η πιο πρόσφατη συλλογική σύμβαση για τις παίκτριες της πρώτης κατηγορίας περιλαμβάνει ορισμένες προβλέψεις σχετικά με την εγκυμοσύνη και την περίοδο μετά τον τοκετό, όμως δεν προβλέπει τη διατήρηση ωαρίων ή την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γονιμότητας.

Πώς γίνεται η κατάψυξη ωαρίων

Η διαδικασία κατάψυξης ωαρίων διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες.

Η γυναίκα πρέπει να χορηγεί μόνη της ορμονικά φάρμακα με ενέσεις, τα οποία διεγείρουν τις ωοθήκες, ώστε αντί να ωριμάσει ένα μόνο ωοθυλάκιο, να αναπτυχθούν περισσότερα και να μπορούν να συλλεχθούν πολλαπλά ωάρια στον ίδιο κύκλο.

Στη συνέχεια, ο γιατρός πραγματοποιεί παρακέντηση των ωοθηκών υπό καταστολή, προκειμένου να τα συλλέξει.

Τις επόμενες ημέρες μπορεί να εμφανιστούν ενόχληση και αιμορραγία, καθώς οι ωοθήκες επιστρέφουν στο φυσιολογικό τους μέγεθος μετά τη διέγερση. Οι κλινικές συνιστούν συνήθως τη συλλογή περίπου 10 ωαρίων· διαφορετικά, η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί.

Οι πιθανοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών, κατά το οποίο αναπτύσσονται υπερβολικά πολλά ωοθυλάκια, καθώς και τη συστροφή των ωοθηκών, όταν ένα ωοθυλάκιο περιστρέφεται και επηρεάζει την κυκλοφορία του αίματος.

«Το ιατρικό πρωτόκολλο αναφέρει ότι μπορεί κανείς να επιστρέψει στην κανονική ζωή, όμως για μια αθλήτρια υψηλών επιδόσεων αυτές είναι ημέρες κατά τις οποίες δεν αποδίδει στο ίδιο επίπεδο: δεν θα τρέξει τόσο γρήγορα ούτε με την ίδια ένταση», εξηγεί η γυναικολόγος Ρεμπέκα Μπεγκερία, η οποία έχει συνοδεύσει αρκετές γυναίκες στη διαδικασία.

