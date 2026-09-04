Ρογκαβόπουλος: Θλάση ο Έλληνας φόργουορντ του Παναθηναϊκού

Πολλά τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό πριν ξεκινήσει καλά - καλά η νέα αγωνιστική σεζόν καθώς μετά τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, προστέθηκε στη λίστα των τραυματιών και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Όπως έγινε γνωστό ο Έλληνας φόργουορντ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με το Μαρούσι.

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