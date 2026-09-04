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Ρογκαβόπουλος: Θλάση ο Έλληνας φόργουορντ του Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη τελικά θλάση στην φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με το Μαρούσι στο κλειστό το Αγίου Θωμά.

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Νίκος Ρογκαβόπουλος ρεκόρ τρίποντα
Νίκος Ρογκαβόπουλος | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EIROKINISSI
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Πολλά τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό πριν ξεκινήσει καλά - καλά η νέα αγωνιστική σεζόν καθώς μετά τους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, προστέθηκε στη λίστα των τραυματιών και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Όπως έγινε γνωστό ο Έλληνας φόργουορντ υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με το Μαρούσι.

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