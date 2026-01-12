Μενού

Ρολάν Κουρμπίς: Έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού

Ο Ρολάν Κουρμπίς με σύντομη παρουσία και στον Ολυμπιακό άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών.

Ρολάν Κουρμπίς
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Ρολάν Κουρμπίς | YouTube/France 3 Normandie
Θλίψη έχει σκορπίσει τις τελευταίες ώρες ο θάνατος του Ρολάν Κουρμπίς, σε ηλικία 72 ετών. Ο «Coach Courbis», όπως ήταν ευρέως γνωστός, υπήρξε μια εμβληματική μορφή του γαλλικού ποδοσφαίρου, καθώς ξεκίνησε ως παίκτης και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν επιτυχημένο προπονητή και ποδοσφαιρικό αναλυτή.

Ο Κουρμπίς ξεκίνησε την επαγγελματική του ποδοσφαιρική πορεία ως αμυντικός, έχοντας περάσει από κορυφαίους γαλλικούς συλλόγους όπως η Μαρσέιγ, η Λιόν, η Μονακό και η Αζαξιό. Ένας από τους σταθμούς της καριέρας του ήταν και ο Ολυμπιακός, με τον οποίο αγωνίστηκε τη σεζόν 1973-74 πραγματοποιώντας τέσσερις εμφανίσεις.

