Ρολάν Κουρμπίς: Έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού

Θλίψη έχει σκορπίσει τις τελευταίες ώρες ο θάνατος του Ρολάν Κουρμπίς, σε ηλικία 72 ετών. Ο «Coach Courbis», όπως ήταν ευρέως γνωστός, υπήρξε μια εμβληματική μορφή του γαλλικού ποδοσφαίρου, καθώς ξεκίνησε ως παίκτης και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν επιτυχημένο προπονητή και ποδοσφαιρικό αναλυτή.
Ο Κουρμπίς ξεκίνησε την επαγγελματική του ποδοσφαιρική πορεία ως αμυντικός, έχοντας περάσει από κορυφαίους γαλλικούς συλλόγους όπως η Μαρσέιγ, η Λιόν, η Μονακό και η Αζαξιό. Ένας από τους σταθμούς της καριέρας του ήταν και ο Ολυμπιακός, με τον οποίο αγωνίστηκε τη σεζόν 1973-74 πραγματοποιώντας τέσσερις εμφανίσεις.
