«Ροντέο» σε αγώνα ΕΠΣΑ: Παίκτης έριξε κλωτσιά και μπουνιά σε αντιπάλους και ακολούθησε χάος

Χάος σε αγώνα ποδοσφαίρου για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣΑ ανάμεσα στον Άγιο Θωμά και τον Αστέρα Ζωγράφου καθώς παίκτης των φιλοξενούμενων κλώτσησε αντίπαλο και στη συνέχεια γρονθοκόπησε άλλον που πήγε επιθετικά προς το μέρος του.
Ο παίκτης των φιλοξενούμενων κλώτσησε αντίπαλο παίκτη που βρισκόταν στο έδαφος και μετά έριξε μπουνιά σε άλλον αντίπαλο που κινήθηκε προς το μέρος του για να ζητήσει τον λόγο του.
Επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι για να απομακρύνουν τον πρωταγωνιστή του επεισοδίου που αποβλήθηκε, με τους φιλάθλους να είναι κυριολεκτικά στα κάγκελα με την αντίδραση του ποδοσφαιριστή.
Δείτε το βίντεο από το 7:50
- Βορίζια: Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια που καταζητούνται
- «Έχετε ξαναέρθει στην Ελλάδα; Ναι έχω πάει Μύκονο»: H Κίμπερλι Γκιλφόιλ και εγώ στο Προεδρικό Μέγαρο
- Συγκλονίζει η σύζυγος του Φανούρη στα Βορίζια: «Τον βρήκα τελειωμένο και φώναζα βοήθεια - Τον διαλύσανε»
- «Επαέ θα χυθεί το αίμα σας και των κοπελιών σας»: Απειλές θανάτου από το σόι Καργάκη - «Γκρέμισε» τη φυλακή ο αδερφός του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.