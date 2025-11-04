«Ροντέο» σε αγώνα ΕΠΣΑ: Παίκτης έριξε κλωτσιά και μπουνιά σε αντιπάλους και ακολούθησε χάος

Χάος σε αγώνα ποδοσφαίρου για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣΑ ανάμεσα στον Άγιο Θωμά και τον Αστέρα Ζωγράφου καθώς παίκτης των φιλοξενούμενων κλώτσησε αντίπαλο και στη συνέχεια γρονθοκόπησε άλλον που πήγε επιθετικά προς το μέρος του.

Ο παίκτης των φιλοξενούμενων κλώτσησε αντίπαλο παίκτη που βρισκόταν στο έδαφος και μετά έριξε μπουνιά σε άλλον αντίπαλο που κινήθηκε προς το μέρος του για να ζητήσει τον λόγο του.

Επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι για να απομακρύνουν τον πρωταγωνιστή του επεισοδίου που αποβλήθηκε, με τους φιλάθλους να είναι κυριολεκτικά στα κάγκελα με την αντίδραση του ποδοσφαιριστή.

Δείτε το βίντεο από το 7:50