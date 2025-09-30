Ρουμενίγκε: «Μπράβο στη Στουτγκάρδη που βρήκε έναν ηλίθιο να πληρώσει τόσα για τον Βολτεμάντε»

Για μία ακόμη φορά, ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε δεν... μάσησε τα λόγια του. Κατά τη διάρκεια του μεταγραφικού παζαριού το καλοκαίρι, η Μπάγερν Μονάχου πίεσε για να αποκτήσει τον Νικ Βολτεμάντε, ωστόσο η Στουτγκάρδη ήταν ανένδοτη.
Μάλιστα, έφτασε σε σημείο να απορρίψει πρόταση ύψους μέχρι και 60 εκατ. ευρώ που κατέθεσαν οι Βαυαροί, οι οποίοι στη συνέχεια αποσύρθηκαν από την «κούρσα» για την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού.
