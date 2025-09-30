Μενού

Ρουμενίγκε: «Μπράβο στη Στουτγκάρδη που βρήκε έναν ηλίθιο να πληρώσει τόσα για τον Βολτεμάντε»

Σαρκαστικός για τον άλλοτε μεταγραφικό στόχο της Μπάγερν Μονάχου, Νικ Βολτεμάντε, ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, μέλος του Δ.Σ. των Βαυαρών.

Ο φορ της Στουτγκάρδης, Νικ Βολτεμάντε | Shutterstock
Για μία ακόμη φορά, ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε δεν... μάσησε τα λόγια του. Κατά τη διάρκεια του μεταγραφικού παζαριού το καλοκαίρι, η Μπάγερν Μονάχου πίεσε για να αποκτήσει τον Νικ Βολτεμάντε, ωστόσο η Στουτγκάρδη ήταν ανένδοτη.

Μάλιστα, έφτασε σε σημείο να απορρίψει πρόταση ύψους μέχρι και 60 εκατ. ευρώ που κατέθεσαν οι Βαυαροί, οι οποίοι στη συνέχεια αποσύρθηκαν από την «κούρσα» για την απόκτηση του 23χρονου επιθετικού.

