Σάκκαρη για τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Θα είναι μικρός με 500-600 καλεσμένους»

Η Μαρία Σάκκαρη έδωσε συνέντευξη άνοιξε στην Άιλα Τομλιάνοβιτς στο Tennis Channel, με τις δύο κορυφαίες τενίστριες που είναι στενές φίλες να συζητούν για διάφορα θέματα τόσο για τον αθλητισμό όσο και για την προσωπική τους ζωή με τη Σάκκαρη να αναφέρεται και τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που θα γίνει μέσα στο 2027.

Όταν ρωτήθηκε για το πότε κατάλαβε ότι ο αρραβωνιαστικός της είναι ο «ένας και μοναδικός», η Μαρία Σάκκαρη απάντησε:

«Ήταν πολύ καιρό πριν. Τους πρώτους τρεις, τέσσερις μήνες της σχέσης μας. Στην πραγματικότητα ήρθε να με δει να παίζω στο French Open το 2021.

Το να φτιάχνεις αναμνήσεις από την αρχή της σχέσης σου είναι πολύ σημαντικό και μας δένουν πολύ σημαντικές στιγμές.

Και εκείνο το καλοκαίρι που ήμασταν μαζί στην Κρήτη ένιωσα πως "Θεέ μου, δεν θέλω να χάσω αυτό τον τύπο ποτέ από τη ζωή μου".

Είναι ο μοναδικός. Του είπα πως είμαι ερωτευμένη μαζί του από όταν ξεκινήσαμε να βγαίνουμε επίσημα.

Ένιωθα πως είχε κάτι διαφορετικό επάνω του. Όταν ξέρεις, ξέρεις και εγώ ήξερα. Είμαι πολύ τυχερή».

Όσον αφορά τώρα τον επερχόμενο γάμο τους μέσα στο 2027 η Μαρία Σάκκαρη δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Άσε μην τα ρωτάς. Ξέρεις πώς είναι οι ελληνικοί γάμοι. Ετοιμάζουμε έναν "μικρό" γάμο με 500–600 καλεσμένους. Θα είναι ωραία και είμαι τόσο ενθουσιασμένη».

Μάλιστα, σε εκείνο το σημείο η Μαρία Σάκκαρη έδειξε στην κάμερα το δαχτυλίδι των αρραβώνων της.