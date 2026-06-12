Χαλαρός Μητσοτάκης κάνει προβλέψεις για το Μουντιάλ και απαντά για τον γάμο του γιου του: «Θα φάω ξύλο»

Μία συνέντευξη σε πιο προσωπικό τόνο έδωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον ΑΝΤ1.

Μιλώντας στην κάμερα του «Το Πρωινό» ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τη διοργάνωση του Μουντιάλ, τους τελικούς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, τις διακοπές του αλλά και τον επικείμενο γάμο του γιου του, Κωνσταντίνου, με την Μαρία Σάκκαρη.

Όταν του ζητήθηκε να κάνει μία πρόβλεψη για το ποιος θα πάρει του Μουντιάλ, σημείωσε πως το τρόπαιο θα έρθει στην Ευρώπη, αλλά δεν προχώρησε σε πιο συγκεκριμένη αναφορά. «Σταματώ εδώ, δεν έχω τέτοιες δυνατότητες» εξήγησε.

Όσον αφορά στους τελικούς για το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, σημείωσε πως το Σαββατοκύριακο θα είναι περιοδεία στη Ρόδο αλλά φρόντισε να αλλάξει την ώρα μίας υποχρέωσης, για να παρακολουθήσει.

«Δεν θέλω να χάσω το ματς. Κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει, ελπίζω ο καλύτερος» αρκέστηκε να πει.

Σχετικά με τις διακοπές του, δήλωσε πως «διακοπές σίγουρα στο Μαξίμου», αλλά θα πάει και στην Κρήτη και ευελπιστεί και σε κάποιο Σαββατοκύριακο στην Τήνο.

Τέλος και όσον αφορά στον γάμο του γιου του με την Μαρία Σάκκαρη, απάντησε σαν γνήσιος πατέρας. «Δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια θέματα γιατί θα φάω ξύλο. Αλλά ξεκινάμε, καλά να είναι τα παιδιά. Να είναι ευτυχισμένα».