Σαλάχ: Το συγκινητικό βίντεο με τον «αποχαιρετισμό» του στους φίλους της Λίβερπουλ (vid)

Ο Αιγύπτιος κάθισε να χαιρετίσει τους φίλους των ''Reds'' που έδωσαν το «παρών» στο εκτός έδρας ματς με τη Λιντς.

salah
Mo Σαλάχ
Πρώτο θέμα στην Premier League αλλά και πάλι για τους λάθος λόγους είναι η Λίβερπουλ, και όχι εξαιτίας του εκτός έδρας 3-3 με τη Λιντς για την 15η αγωνιστική, αλλά λόγω... Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Αιγύπτιος έμεινε για 3ο διαδοχικό ματς στον πάγκο, μάλιστα δεν αγωνίστηκε δευτερόλεπτο στο «Έλαντ Ρόουντ», ωστόσο αυτό δεν τον απέτρεψε από το να καθίσει μετά το φινάλε του ματς για να χαιρετήσει τους φίλους των ''Reds'' που έκαναν το ταξίδι.

