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Σάλιακας - Ολυμπιακός: Σε πρώτο πλάνο για την θέση του δεξιού μπακ

Ο Μανώλης Σάλιακας βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας του Ολυμπιακού, σε μία λογική ενίσχυσης του ελληνικού στοιχείου.

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Σάλιακας
Σάλιακας | gazzetta.gr
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Στα 29 του χρόνια ο Έλληνας διεθνής - που έχει συμβόλαιο με την Ζαντκ Πάουλι - έχει πρωτοαναδειχθεί από τις Ακαδημίες των Εργοτέλη και Ολυμπιακού έχοντας περάσει και από την α' ομάδα των Πειραιωτών.

Σε αυτήν την φάση ο Σάλιακας είναι στην pole position για να πλαισιώσει τον Μαφέο στα δεξιά της άμυνας του Ολυμπιακού και πάνω στη λογική της ενίσχυσης του ελληνικού στοιχείου του ρόστερ. Υποψήφιοι είναι και ο Βρουσάι αλλά και ο 23χρονος διεθνής Πορτογάλος της Λιλ, Τιάγκο Σάντος.

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