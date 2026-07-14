Σάλιακας - Ολυμπιακός: Σε πρώτο πλάνο για την θέση του δεξιού μπακ

Στα 29 του χρόνια ο Έλληνας διεθνής - που έχει συμβόλαιο με την Ζαντκ Πάουλι - έχει πρωτοαναδειχθεί από τις Ακαδημίες των Εργοτέλη και Ολυμπιακού έχοντας περάσει και από την α' ομάδα των Πειραιωτών.

Σε αυτήν την φάση ο Σάλιακας είναι στην pole position για να πλαισιώσει τον Μαφέο στα δεξιά της άμυνας του Ολυμπιακού και πάνω στη λογική της ενίσχυσης του ελληνικού στοιχείου του ρόστερ. Υποψήφιοι είναι και ο Βρουσάι αλλά και ο 23χρονος διεθνής Πορτογάλος της Λιλ, Τιάγκο Σάντος.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr