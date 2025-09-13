Σάλος με το «no mercy» των Τούρκων: Ζήτησαν συγγνώμη και κατέβασαν την ανάρτηση

Η ανάρτηση της τουρκικής ομοσπονδίας με τον Τσεντί Όσμαν να καρφώνει και στο πλάνο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, συνοδευόμενη από τη φράση «χωρίς οίκτο» (no mercy) έφερε την επίσημη αντίδραση της ελληνική ομοσπονδίας μπάσκετ.

Όπως αναφέρει το gazetta υπήρξε επίσημη διαμαρτυρία της ΕΟΚ, η οποία κοινοποιήθηκε και στη FIBA, με τους Τούρκους να κατεβάζουν το post και να ζητούν συγγνώμη.

Οι Τούρκοι ζήτησαν συγγνώμη, δίνοντας εντολή να κατέβει, κάτι που τελικά έγινε πράξη, υποστηρίζοντας ότι έγινε χωρίς δική τους γνώση και, φυσικά, χωρίς έγκριση.

