Σάλος με σπρίντερ από το Ισραήλ: Έκανε on camera χειρονομία αποκεφαλισμού

Οργά στα social media από τη χειρονομία σπρίντερ από το Ισραήλ. Χαρακτηρίστηκε προκλητική.

Αθλητής από το Ισραήλ
Αθλητής από το Ισραήλ κάνει τη χειρονομία του αποκεφαλισμού | Twitter - @zohranmamdani
Αρνητική εντύπωση προκάλεσε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Τάμπερε της Φινλανδίας, η κίνηση του Ίντο Περέτς, σπρίντερ από το Ισραήλ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του έκανε τη χειρονομία του αποκεφαλισμού.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Τάμπερε διεξήχθη τις 7 έως τις 10 Αυγούστου και το συμβάν καταγράφηκε λίγο πριν την εκκίνηση της σκυταλοδορμίας 4x100 μ. ανδρών.

Τότε, ο Ισραηλινός αθλητής Ίντο Περέτς έκανε μια προκλητική κίνηση προς την κάμερα, μιμούμενος τη χειρονομία κοψίματος του λαιμού (αποκεφαλισμού), γεγονός που προκάλεσε θύελλα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

