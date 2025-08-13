Σάλος με σπρίντερ από το Ισραήλ: Έκανε on camera χειρονομία αποκεφαλισμού

Αρνητική εντύπωση προκάλεσε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Τάμπερε της Φινλανδίας, η κίνηση του Ίντο Περέτς, σπρίντερ από το Ισραήλ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του έκανε τη χειρονομία του αποκεφαλισμού.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Τάμπερε διεξήχθη τις 7 έως τις 10 Αυγούστου και το συμβάν καταγράφηκε λίγο πριν την εκκίνηση της σκυταλοδορμίας 4x100 μ. ανδρών.

Τότε, ο Ισραηλινός αθλητής Ίντο Περέτς έκανε μια προκλητική κίνηση προς την κάμερα, μιμούμενος τη χειρονομία κοψίματος του λαιμού (αποκεφαλισμού), γεγονός που προκάλεσε θύελλα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

During yesterday’s U20 European Athletics 4x100 final, Israeli athlete Peretz flashed a sickening throat-slitting gesture.



This isn’t just bad sportsmanship — it’s a reflection of an obsession with violence and genocide worn proudly by some Israeli athletes.



This time Israel… pic.twitter.com/FTL4yxXwNz — Zohran Mamdani (@zohranmamdani) August 12, 2025