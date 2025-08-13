Σάλος με σπρίντερ από το Ισραήλ: Έκανε on camera χειρονομία αποκεφαλισμού

Αρνητική εντύπωση προκάλεσε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Τάμπερε της Φινλανδίας, η κίνηση του Ίντο Περέτς, σπρίντερ από το Ισραήλ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του έκανε τη χειρονομία του αποκεφαλισμού.
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 στο Τάμπερε διεξήχθη τις 7 έως τις 10 Αυγούστου και το συμβάν καταγράφηκε λίγο πριν την εκκίνηση της σκυταλοδορμίας 4x100 μ. ανδρών.
Τότε, ο Ισραηλινός αθλητής Ίντο Περέτς έκανε μια προκλητική κίνηση προς την κάμερα, μιμούμενος τη χειρονομία κοψίματος του λαιμού (αποκεφαλισμού), γεγονός που προκάλεσε θύελλα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
