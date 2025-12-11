Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ 1-2: Εμπρός Αετέ για τους «16»

Η Ευρωπαία ΑΕΚάρα μετά το σπουδαίο διπλό στη Φλωρεντία, άλωσε και τη Σαμσούντα.

Παρότι οι κιτρινόμαυροι βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ με αυτογκόλ του Μουκουντί, στο δεύτερο μέρος «πνίγοντας» τη Σάμσουνσπορ με μια εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και με μια σουτάρα του Κοϊτά έκαναν τη σούπερ ανατροπή επικρατώντας με 1-2 και σφράγισε την πρόκρισή της από τη League Phase του Conference League, φουλάροντας πλέον για την πρώτη οκτάδα που δίνει απευθείας το εισιτήριο για τους 16.

Έβδομη σερί νίκη σε όλες τις διοργανώσεις για την Ένωση, αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού ο Μουκουντί.

