Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ 1-2: Εμπρός Αετέ για τους «16»

Η ΑΕΚ με εντυπωσιακή απόδοση στο πρώτο ημίωρο του β' μέρους βρίσκεται μια ανάσα από την απευθείας πρόκρισή της στους «16» του Conference League.

Σάμσουνσπορ–ΑΕΚ
Πανηγυρισμοί μετά το τέλος του ματς Σάμσουνσπορ – ΑΕΚ | INTIME
Η Ευρωπαία ΑΕΚάρα μετά το σπουδαίο διπλό στη Φλωρεντία, άλωσε και τη Σαμσούντα.

Παρότι οι κιτρινόμαυροι βρέθηκαν νωρίς πίσω στο σκορ με αυτογκόλ του Μουκουντί, στο δεύτερο μέρος «πνίγοντας» τη Σάμσουνσπορ με μια εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Μαρίν και με μια σουτάρα του Κοϊτά έκαναν τη σούπερ ανατροπή επικρατώντας με 1-2 και σφράγισε την πρόκρισή της από τη League Phase του Conference League, φουλάροντας πλέον για την πρώτη οκτάδα που δίνει απευθείας το εισιτήριο για τους 16.

Έβδομη σερί νίκη σε όλες τις διοργανώσεις για την Ένωση, αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού ο Μουκουντί.

