Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ΑΕΚ απέναντι στη Σάμσουνσπορ απόψε (11/12) για την πέμπτη αγωνιστική της league phase του Conference League​​​​​ με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 4.

Η «Ένωση» μετά το σπουδαίο διπλό επί της Φιορεντίνα, θέλει ένα ακόμα μεγάλο αποτέλεσμα ώστε να πλησιάσει στο στόχο της οκτάδας και της απευθείας πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στην αποστολή επιστρέφει ο Κουτέσα, ενώ αντίθετα ο Ζίνι δεν πρόλαβε και δεν θα είναι διαθέσιμος για τον Νίκολιτς, όπως και οι Γκατσίνοβιτς και Πιερό που είναι εκτός με τραυματισμούς.

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης, Γιόνσον και Οντουμπάτζο.

Τελευταίο ματς της ΑΕΚ στη league phase με την Κραϊόβα εντός, στις 18 Δεκεμβρίου.

Να σημειωθεί ότι η Σάμσουνσπορ είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 10 βαθμούς σε 4 αγώνες.