Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός 0-0: Άξια την πρόκριση στο League Phase του Europa League

Ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο στο εκτός έδρας αγώνα με τη Σάμσουνσπορ για τα play offs του Europa League, και με μία ισοπαλία 0-0 κατάφερε και πήρε την πρόκριση για τη League Phase.

Ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε το σκορ από το ΟΑΚΑ, όπου επικράτησε της τουρκικής ομάδας με 2-1 και πήρε το «εισιτήριο» για τη League Phase του Europa League, όπου τις επόμενες ημέρες θα μάθει τους αντιπάλους του.

Ο Παναθηναϊκός είχε κάποιες κλασικές ευκαιρίες με τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος έχασε τετ α τετ μετά από πάσα του Τάσου Μπακασέτα και τον Τετέ που δεν μετατράπηκαν σε γκολ, την ώρα που η άμυνα και ο Ντραγκόφσκι κράτησαν το 0.

Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός: Πώς έπαιξαν

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Ρουί Βιτόρια ξεκίνησε τον Παναθηναϊκό με τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Κώτσιρας και ο Μπράουν με τον Τουμπά οι δύο στόπερ. Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας στον άξονα του κέντρου. Αριστερός εξτρέμ ο Τζούρισιτς, δεξιός ο Τετέ και σέντερ φορ ο Ιωαννίδης.

Ο Τόμας Ρέις για την Σαμσουνσπόρ παρέταξε τον Κοτσούκ στην υπεράσπιση της εστίας. Ο Τόμασον αριστερός μπακ, ο Γιαβρού δεξιός, Σάτκα και Φαν Ντρόνγκελεν οι δύο στόπερ

Ήταν δεδομένο πως η Σάμσουνσπορ θα ψάξει ένα γρήγορο γκολ, εκμεταλλευόμενη... το καμίνι της έδρας της. Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καλά και στο 8' ο Ντραγκόφσκι ήταν καλά τοποθετημένος στο τετ α τετ με τον Εμρέ και έσωσε το Τριφύλλι.

Από το 20' κι έπειτα οι Αθηναίοι ισορρόπησαν και με κορυφαίο τον Τσιριβέγια κυκλοφόρησαν την μπάλα κι έχασαν δύο μεγάλες στιγμές για να σκοράρουν.

Στο 23' ο Κυριακόπουλος μόνος του έστειλε την μπάλα άουτ, όπως και ο Ιωαννίδης σε τρομερό τετ α τετ στο 42'.

Αμφότερες οι φάσεις ξεκίνησαν από καταπληκτικές μπαλιές του Μπακασέτα. Οι Τούρκοι απείλησαν στο 45'+1' με τον Μακούμπο και στο 38' με τον Μουσάμπα αλλά ο Ντραγκόφσκι ήταν ''εκεί''.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός ήταν ακόμη καλύτερος ανασταλτικά, έκλεινε τους χώρους, είχε άριστες αποστάσεις και κράτησε τους Τούρκος σε μια ανούσια υπεροχή. Μάλιστα είχε μεγάλες στιγμές με τον Ιωαννίδη για να σκοράρει αλλά και με τον Τετέ στο 67'.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια, με τις αλλαγές του Πορτογάλου να δίνουν πράγματα, κατάφερε να κρατήσει το μηδέν και να επιστρέψει στην Αθήνα με το εισιτήριο για την επόμενη φάση.