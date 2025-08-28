Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Σάμσουνσπορ στην Τουρκία απόψε (28/08), στη ρεβάνς των play off του Εuropa League με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 3.
Το «τριφύλλι» καλείται να υπερασπιστεί το 2-1 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τέρματα των Κυριακόπουλου και Πάλμερ - Μπράουν.
Ο Ρουί Βιτόρια υπολογίζει και στον Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε.
Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση αποκλεισμού των «πρασίνων», η ομάδα θα συνεχίσει στη league phase του Conference League.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.