Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Σάμσουνσπορ στην Τουρκία απόψε (28/08), στη ρεβάνς των play off του Εuropa League με σέντρα στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 3.

Το «τριφύλλι» καλείται να υπερασπιστεί το 2-1 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τέρματα των Κυριακόπουλου και Πάλμερ - Μπράουν.

Ο Ρουί Βιτόρια υπολογίζει και στον Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση αποκλεισμού των «πρασίνων», η ομάδα θα συνεχίσει στη league phase του Conference League.