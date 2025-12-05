ΣΕΦ: «Ποτέ δεν δόθηκαν τα απαραίτητα χρήματα από την ΓΓΑ»

Το ΣΕΦ είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις τελευταίες ημέρες, με το πρόβλημα της οροφής να συνεχίζει να υφίσταται.

Έτσι, η θέση των ανθρώπων της διοίκησης του Σταδίου και της Χριστίνας Τσιλιγκίρη είναι σημαντική.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr